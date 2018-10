Frontalcrash in Laufen: 24-jähriger Pkw-Lenker tot

Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb der 24-Jährige noch an der Unfallstelle (Symbolbild). - © Bilderbox

Auf der B20 in Laufen (Lkr. Traunstein) überholte Donnerstagabend ein 24-jähriger Pkw-Lenker in einer Kurve einen Lkw. Dabei knallte er gegen einen entgegenkommendes Auto, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.