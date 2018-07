Frontalzusammenstoß in OÖ – Eine Tote und drei Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Gmunden - © APA (FOTOKERSCHI.AT)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) ist Sonntagmittag eine 72-jährige Beifahrerin ums Leben gekommen, drei weitere Insassen sind teils schwer verletzt worden. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die drei Verletzten wurden mit dem Notarzthubschrauber bzw. Rettungsfahrzeugen in die umliegenden Spitäler gebracht.