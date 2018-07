Froome beteuerte Unschuld und bat um Fairness

Frrome steht vor großer Herausforderung - © APA (AFP)

Nach der Ankunft des umstrittenen Chris Froome in Frankreich haben sich am Mittwoch beim ersten öffentlichen Auftritt mehr als 100 Journalisten und 20 Kamerateams in die Turnhalle des Örtchens Saint-Mars-La-Reorthe gedrängt. Drei Tage vor dem Start der Tour proklamierte der nach einer neunmonatigen Prüfung vom Dopingvorwurf freigesprochene Brite nochmals seine Unschuld und bat um faire Behandlung.