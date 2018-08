Frühes Aus für Alexander Zverev in Cincinnati

Erneut eine Enttäuschung für Zverev - © APA (AFP/GETTY)

Der Deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat vor den US Open eine weitere Enttäuschung hinnehmen müssen. Der Weltranglisten-Vierte verlor beim Turnier in Cincinnati nach einem Freilos zum Auftakt in der zweiten Runde gegen den Niederländer Robin Haase 7:5,4:6,5:7. In der vorigen Woche war Zverev in Toronto als Titelverteidiger im Viertelfinale gescheitert.