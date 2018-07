Frühes EM-Aus für Doppler/Horst – WM-Zweite nur 17.

Enttäuschung vor dem Vienna Major - © APA (AFP)

Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst sind bei der Europameisterschaft in den Niederlanden als letztes österreichisches Duo überraschend früh gescheitert. Die Vorjahres-Vizeweltmeister unterlagen am Freitag in der Zwischenrunde um den Achtelfinaleinzug in Den Haag den als Nummer 24 gesetzten Franzosen Youssef Krou/Quincy Aye 1:2 (25,-15,-9).