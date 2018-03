Frühjahrsputz endet für 4.000 Österrreich jährlich im Krankenhaus

Der Frühjahrsputz ist nicht ungefährlich. (Symbolbild) - © Bilderbox

Nach dem Winter steht in vielen Haushalten der traditionelle Frühjahrsputz auf dem Programm. Rund 4.000 Personen werden sich laut Prognose des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) in den kommenden Wochen bis Ende Mai dabei erneut so schwer verletzen, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Frauen sind besonders häufig betroffen.