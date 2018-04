Frühjahrsputz: Salzburger Müllbusters sammeln 80 Tonnen Abfall

Und auch dieses Jahr gab es wieder jede Menge Müllsünden. So fanden die Müllbusters abgelagerten Bauschutt im Königswäldchen, eine gesamte Couchgarnitur mit Fernseher, „vergessene“ Kühlschränke oder unzählige Einkaufswagerl im Grünen. „Dank der Hinweise aus der Bevölkerung haben wir viele Verstecke gefunden und natürlich den Müll entsorgt. Aber auch der Kleinmüll ist ein immer größer werdendes Problem. Achtlos weggeworfene Dosen oder Getränkeflaschen verunreinigen Wege, Grünflächen und Böschungen. Wir füllten an die hundert Säcke, allein an der Salzachböschung beim Volksgarten kamen 15 Säcke zusammen“, informiert Jürgen Berner vom Amt für Öffentliche Ordnung.

1.500 Tonnen Splitt in der Stadt Salzburg entfernt

Die Mitarbeiter der Straßenreinigung reinigten 600 Straßenkilometer und entfernten über 1.500 Tonnen Splitt, das Gartenamt sorgte für frühlingsfitte Spielplätze, das Abfallservice reinigte verstärkt die Containersammelplätze, Schrotträder wurden markiert und werden in den nächsten Wochen entfernt – insgesamt acht Dienststellen der Stadt arbeiteten beim Frühjahrsputz übergreifend zusammen.

Auch wenn die Aktionswoche der Müllbusters nun zu Ende ist, werden natürlich weiterhin alle Meldungen über Missstände vom Bürgerservice Tel. 8072-2000 oder E-Mail buergerservice@stadt-salzburg.at entgegengenommen und von den zuständigen Ämtern bearbeitet.

(APA)