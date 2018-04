Frühlingsrollen mit Honig-Chili-Sauce

Die angegebenen Mengen reichen für vier Personen und ergeben etwa 10 Frühlingsrollen. Und das braucht ihr dazu:

Zutaten

Frühlingsrollen

3 Blatt Grünkohl

1 Karotte

1 gelbe Karotte

2 Esslöffel Sojasauce

4 Esslöffel Zitronensaft

2 Esslöffel Sesamöl

1 Esslöffel Petersilie, gehackt

1 Esslöffel Birkenzucker

1/2 PackungFrühlingsrollenteig

2 Esslöffel Ajvar – Würzcreme

1 Saiblingsfilet – geräuchert

5 Esslöffel frisch geriebener Kren

1 Eiklar

1 Rote Rüben, geschält und gekocht

3 Esslöffel Rapsöl

2 Esslöffel Balsamico

Pflanzenöl zum Frittieren

Sauce

260 Milliliter Wasser

150 Gramm Honig

80 Milliliter Apfelessig

2 Knoblauchzehen

2 Esslöffel Zitronensaft

1 Teelöffel Paprikapulver

etwas Stärke

beliebig Salz

beliebig Curry

beliebig Chilipulver

Und so geht’s:

Wir beginnen mit der Zubereitung der Honig-Chili-Sauce. Dazu das Wasser mit Honig, Apfelessig, gepressten Knoblauch, Paprikapulver, Zitronensaft, Salz, Chilipulver und Curry etwa fünf Minuten lang kochen. Mit etwas in Wasser aufgelöster Stärke, etwa Mehl, Maismehl oder Saucenbinder, abbinden. Mit Salz abschmecken und auskühlen lassen.

Für die Frühlingsrollen zuerst die Grünkohlblätter in Salzwasser blanchieren und in Eiswasser legen. Anschließend das Wurzelgemüse in dünne Streifen schneiden, im Salzwasser kurz überkochen und dann kalt abschwemmen. Die Kräuter schneiden und die Sojasauce gemeinsam mit Zitronensaft, Birkenzucker, Sesamöl sowie den fein geschnittenen Kräutern verrühren und das Karottengemüse darin marinieren. Die Rote Rübe in feine Scheiben schneiden und den Saibling in kleine Stücke zerteilen, die Gräten entfernen. Dann den Frühlingsrollenteig auflegen und mit Ajvar bestreichen. Die Grünkohlblätter passend zurechtschneiden und auflegen, anschließend das marinierte Gemüse verteilen und die Saiblingstücke als letzte hinzufügen. Danach in zehn Rechtecke schneiden, die Enden jeweils mit Eiweiß bestreichen und zu einer festen Rolle eindrehen.

Die Frühlingsrollen anschließend in heißem Fett frittieren. Die Roten Rüben auf einen Teller legen, mit Essig und Öl marinieren und frischen Kren darüberreiben. Die Frühlingsrollen auf dem Rote-Rüben-Carpaccio mit Honig-Chili-Sauce anrichten und servieren. Mahlzeit!

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäuerinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.