FSME-Fälle steigen wieder in Österreich

Zwar sind die Österreicher noch immer Weltmeister, was die FSME-Schutzimpfung betrifft, doch das Zeckenrisiko wird noch immer unterschätzt, was in geringeren Durchimpfungsraten und damit auch steigenden Krankheitsfällen resultiert. Entsprechend vehement setzte sich der Verein zur Förderung der Impfaufklärung am Mittwoch für einen vorbeugenden Zeckenschutz ein.