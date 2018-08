FSME-Impfstoff noch bis 31. August vergünstigt in Apotheken

Die Zeckengefahr ist heuer hoch. (Symbolbild) - © APA/dpa/Holger Hollemann

Die heimischen Apotheken haben ihre Zeckenimpfaktion verlängert und bieten den FSME-Impfstoff noch bis 31. August vergünstigt an. Grund ist die “alarmierend hohe Zahl an FSME-Fällen in diesem Jahr”, hieß es am Freitag von Apotheker- und Ärztekammer. Bis Ende Juli wurden bereits 84 FSME-Erkrankungen in Österreich registriert, zumindest drei Menschen starben nach einem Stich einer infizierten Zecke.