Führerscheinprüfungen in Österreich ab 2019 nicht mehr auf Türkisch

Laut Verkehrsminister Hofer wegen "nicht argumentierbarer Kosten". - © APA/HERBERT NEUBAUER

Ab 2019 wird es in Österreich Führerscheinprüfungen auf Türkisch nicht mehr geben. Türkisch war bisher die zweithäufigste Prüfungssprache. Fahrschülern werde mit Englisch sowie Slowenisch und Kroatisch eine große Auswahl geboten, sagte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) in einer Stellungnahme gegenüber der APA. “Durch jede weitere angebotene Sprache entstehen der öffentlichen Hand nicht argumentierbare Kosten in fünfstelliger Höhe”, so Hofer.