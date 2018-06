Führungswechsel beim ÖAAB Salzburg: Karl Zallinger neuer Landesobmann

Zallinger wurde am Donnerstagbend bei einem außerordentlichen Landestag des ÖAAB mit 91,9 Prozent der Stimmen für die kommenden fünf Jahre gewählt. Der verheiratete Vater von drei Kindern ist Geschäftsführer des Kolpinghauses Salzburg und Bezirksobmann des ÖAAB in der Stadt Salzburg. Er wurde zudem am Mittwoch als Landtagsabgeordneter der Salzburger Volkspartei angelobt.

Karoline Edtstadler ist Stellvertreterin

Der neue ÖAAB-Landesobmann kündigte an, die Anliegen der 255.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Salzburg “bestmöglich zu vertreten”. “Wir wollen gemeinsam mit einem starken Team den ÖAAB Salzburg wieder zu seiner alten Stärke führen.” Unter seinen fünf Stellvertretern befindet sich auch Staatssekretärin Karoline Edtstadler.

(APA)