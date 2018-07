Fünf Einbrecher überraschen 17-jährige im Elternhaus in Tennengauer Gemeinde

Im Flur wurde das Mädchen überrascht. (SYMBOLBILD) - © APA/dpa

Horror-Vorstellung in den eigenen vier Wänden: Überrascht von mehreren Einbrechern wurde am Montag eine 17-Jährige in St. Jakob am Thurn (Tennengau). Die Männer konnten fliehen, es gibt aber eine Personenbeschreibung.