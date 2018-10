Fünf Einbrüche innerhalb weniger Tage in Salzburg

In allen Fällen sind die Täter flüchtig, die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Beute ist zum Teil enorm.

Bergheim: Schmuck gestohlen

In Bergheim brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13. und 20. Oktober in ein Wohnhaus ein. Sie gelangten durch das Aufbrechen der Balkontür in das Objekt und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die Einbrecher haben Schmuck in vierstelliger Höhe gestohlen.

Fenster in Hallwang eingeschlagen

Zwischen Freitag und Samstag schlugen Einbrecher in einem Haus in Hallwang zu. Um in das Gebäude zu gelangen, zwängten sie ein Fenster auf. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Elixhausen: Geld, Uhr und Kamera im Visier

Der nächste Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 18 und 22.30 Uhr in Elixhausen. Auch hier schlugen die Einbrecher die Balkontürverglasung des Wohnhauses ein. Sie ließen Bargeld in dreistelliger Höhe, eine Uhr und eine Fotokamera mitgehen.

Hallein: Zwei Einbrüche innerhalb weniger Tage

Am 20. Oktober 2018, vermutlich zwischen 18:30 Uhr und 01:30 Uhr, zwängten unbekannte Täter in Hallein das Fenster eines Wohnhauses auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Die Höhe des Schadens ist hier nicht bekannt.

Bargeld in vierstelliger Höhe, Schmuck und weitere Gegenstände wurden zwischen 17. und 20. Oktober aus einem Wohnhaus in Hallwang mitgenommen. Die Täter gelangten über die Terrassentür in die Räumlichkeiten.