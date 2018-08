Sechs Fahrzeuge in Unfall auf A10 verwickelt

Staubedingt stockte der Verkehr am Morgen. Ein 42-jähriger Tennengauer dürfte die am linken Fahrstreifen stehende Kolonne übersehen haben, berichtete die Polizei gegen Mittag in einer Aussendung. Er krachte in das Fahrzeuge vor ihm. Die Autos einer 59-jährigen Tennengauerin, eines 25-jährigen Tennengauers, eines 56-jährigen Pongauers und eines 56-jährigen Oberösterreichers wurden aufeinander geschoben. In weiterer Folge fuhr aus ebenso noch unbekannter Ursache eine 53-jährige Pinzgauerin auf den Pkw des 42-Jährigen auf.

Zwei Verletzte ins Spital gebracht

Die 59-Jährige und der 42-Jährige sowie die 53-Jährige wurden laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Wie Marie Schulz vom Roten Kreuz gegenüber SALZBURG24 angab, mussten zwei der Verletzten in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden.

Erheblicher Stau nach Unfall auf A10

An den sechs beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Tauernautobahn für ungefähr eine Stunde gesperrt. Es staute mehrere Kilometer zurück. Im Einsatz standen die Feuerwehr aus Grödig und der Löschzug Niederalm der Feuerwehr Anif. Die Ermittlungen zu den genauen Unfallursachen dauern noch an, so die Polizei abschließend.