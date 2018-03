Fünf Millionen Menschen besuchten Ötzi

Die Gletscherleiche "Ötzi" ist 5.300 Jahre alt - © APA (Südtiroler Museum für Archäologie)

Der Eismann Ötzi hat am Mittwoch seinen fünf Millionsten Besucher in seiner “letzten Ruhestätte” willkommen heißen dürfen. Eine Familie aus Lindau am Bodensee löste das “Jubiläums-Ticket” für das Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen, teilte das Land am Donnerstag mit. Gleichzeitig feierte das Museum, das am 28. März 1998 geöffnet wurde, sein 20-jähriges Bestehen.