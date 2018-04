Fünf Schüler bei Brandschutzübung in Deutschland verletzt

Ein Kind wurde schwer verletzt - © APA (dpa)

Eine Brandschutzübung für Schüler unter Aufsicht der Feuerwehr hat in Baden-Württemberg eine dramatische Wendung genommen. Eine Stichflamme verletzte am Montag in Bad Urach fünf Kinder, darunter eine Zehnjährige schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Kleidung des Mädchens Feuer gefangen.