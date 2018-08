Fünf Schwerverletzte bei Autounfall im Kärntner Drautal

Deutscher Unfallverursacher blieb unverletzt - © APA (Webpic)

Bei einem Verkehrsunfall in Berg im Drautal (Bezirk Spittal an der Drau) sind am Sonntagnachmittag insgesamt fünf Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autolenker auf die Gegenfahrbahn gekommen, das entgegenkommende Auto prallte daraufhin gegen einen anderen Wagen.