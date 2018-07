Fünf Verletzte bei Autounfall in Leogang

Gegen 22.50 Uhr kam es zu dem Unfall, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Demnach fuhr eine 63-jährige Wienerin mit ihrem Pkw aus einer Hauseinfahrt. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen eines 23-jährigen Saisonarbeiters aus der Slowakei.

Pkw in Leogang in Straßengraben geschleudert

Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug der 63-Jährigen in einen angrenzenden Straßengraben geschleudert. Fünf Beteiligte wurden laut Polizei bei dem Unfall verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz in die Krankenhäuser Zell am See und St. Johann in Tirol gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, heißt es im Bericht weiter. Ein mit den Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehr Leogang war mit vier Fahrzeugen und 25 Mann, das Rote Kreuz mit fünf Fahrzeugen und zwei Notärzten im Einsatz.