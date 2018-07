Fünf Verletzte bei Pkw-Absturz in Leogang

Laut ersten Informationen wurden bei dem Autoabsturz in der Leoganger Ortschaft Schwarzleo fünf Personen verletzt, eine davon schwer. Der Schwerverletzte musste mit dem Hubschrauber “Martin 6” in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen werden, teilte Rot-Kreuz-Sprecherin Marie Schulz auf S24-Anfrage mit. Vier Leichtverletzte wurden mit dem Heli bzw. einem Krankenwagen in das Spital nach Zell am See gebracht.

Zum Unfallhergang ist bis dato nichts bekannt. SALZBURG24 wird weiterberichten.