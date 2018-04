Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in der Oststeiermark

Ein 78 Jahre alter Wiener hat am Sonntagabend in der Oststeiermark einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Autolenker wollte in Hartberg links abbiegen und dürfte laut Polizei den herannahenden Pkw einer 49-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld übersehen haben. Beim Zusammenstoß wurden insgesamt fünf Personen, darunter vier Senioren aus Wien, verletzt.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, war der 78-Jährige von Pöllau kommend auf der Schloffereckstraße (L406) in Flattendorf in Richtung Hartberg unterwegs. Neben ihm saß seine 90-jährige Lebensgefährtin aus Wien. Als er nach links einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto der 49-jährigen Steirerin. Auf ihrem Beifahrersitz saß ein 85 Jahre alter Wiener, am Rücksitz eine 78-jährige Wienerin. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die 78-jährige Wienerin wurde zuerst ins LKH Hartberg gebracht, musste dann aber mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen werden. Der 85-Jährige und die 49-jährige Lenkerin wurden ins LKH Hartberg eingeliefert. Der 78-jährige Pkw-Lenker und seine Lebensgefährtin wurden ins LKH Oberwart gebracht. (APA) Leserreporter Feedback