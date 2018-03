Fünfjährige ertrinkt in Plumpsklo

Plumpsklos sind in Südafrikas Schulen keine Seltenheit. (Archivbild) - © APA/AFP/RODGER BOSCH

Ein tragischer Unfall kostet in Südafrika ein fünfjähriges Mädchen das Leben. Das Kind ist in einer Volksschule in Südafrika in ein Plumpsklo gefallen und ertrunken. Der Tod eines Kindes “auf so eine unwürdige Art” sei komplett inakzeptabel und zutiefst verstörend, erklärte Bildungsministerin Angie Motshekga am Donnerstag.