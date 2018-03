Fünftes Paket in Texas explodiert

Im März waren in Austin drei Paketbomben hochgegangen - © APA (AFP)

Im US-Staat Texas ist am Dienstag eine fünfte Bombe binnen weniger Wochen detoniert. Im Kurierunternehmen FedEx in der Kleinstadt Schertz explodierte um 0.25 Uhr Ortszeit ein Paket auf einem Förderband, berichtete die Polizei. Lokale Medien zitierten Ermittler, wonach dieses Paket in Austin aufgegeben und an einen Adressaten in Austin unterwegs war.