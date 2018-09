Für Foto auf fremdes Wasserflugzeug geklettert: Mehrere Tausend Euro Schaden

Die Frau beschädigte das Wasserflugzeug beim Hinaufklettern. (Symbolbild) - © APA/ANDREAS ZEPPELZAUER/Archiv

Das wird ein teures Erinnerungsfoto von einem Wasserflugzeug am Traunsee (Bez. Gmunden) in Oberösterreich: Eine 21-Jährige hat beim unerlaubten Betreten für die Aufnahme die Tragflächen beschädigt. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Sonntag.