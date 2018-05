Außerdem gewannen die “Cottagers” damit ein Match, in dem es um so viel Geld wie in keinem anderen Fußballspiel auf der Welt geht. Aufgrund der lukrativen Fernsehverträge gibt es für Fulham in der kommenden Saison ein Plus von umgerechnet knapp 200 Mio. Euro, selbst wenn man gleich wieder absteigt. Beim wenig später in Kiew angepfiffenen Champions-League-Finale warteten auf den Sieger rund 100 Millionen Euro.

(APA)