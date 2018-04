Funkenflug löste Güterwaggon-Brand auf Südbahnstrecke aus

Der Brand ereignete sich am Samstag - © APA (BFKDO BADEN)

Der Brand von Güterwaggons auf der Südbahnstrecke am Samstag in Niederösterreich ist durch Funkenflug ausgelöst worden. Die Oberleitung sei heruntergerissen worden, teilte ÖBB-Sprecher Christopher Seif am Dienstag mit. Warum, sei noch Gegenstand von Ermittlungen der Unfalluntersuchungskommission des Verkehrsministeriums. Es stehe fest, dass es ein technisches Problem gegeben habe, sagte Seif.