Fusch: Traktor stürzt auf Glocknerstraße ab

Eine Person wurde laut ersten Informationen schwer verletzt. (Symbolbild) - © S24/Archiv

Ein schwerer Traktorunfall hat sich am Donnerstag kurz vor Mittag in Fusch (Pinzgau) im Bereich der Glocknerstraße ereignet. Das Fahrzeug dürfte in einer Kehre abgestürzt sein. Der Landwirt stürzte in Folge 40 Meter über eine Böschung in die Tiefe und wurde aus der Kabine geschleudert.