Fußball-Topclubs laden gerettete Buben zu Spielen ein

“Sobald sie dazu bereit sind, möchte ich die Kinder und ihren Trainer persönlich zu einem Spiel einladen”, erklärte der Präsident der höchsten spanischen Liga, Javier Tebas, am Mittwoch. Alle Clubs seien aufgefordert, sich an der Aktion zu beteiligen.

Einladungen aus Barcelona und Manchester

Der FC Barcelona lud die Nachwuchskicker unabhängig davon für nächstes Jahr ein. Auch aus der englischen Premier League gab es entsprechende Signale. So bot etwa Manchester United eine Reise ins Old Trafford für das Team sowie die an seiner Rettung beteiligten Hilfskräfte an. Der englische Nationalspieler Kyle Walker versprach unterdessen, den Opfern Trikots zukommen zu lassen.

(APA/AFP)