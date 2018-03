Fußball-Trainer-Ausbildung: Mehr Chancen für Nicht-Profis und Jungtrainer

"Die Spielerkarriere wird ab der kommenden Ausbildung definitiv niedriger bewertet”, verspricht Sportdirektor Peter Schöttel. - © APA/HERBERT NEUBAUER

Junge, aufstrebende Trainer wie Julian Nagelsmann oder Domenico Tedesco in Deutschland sollen künftig auch in Österreich eine größere Chance erhalten. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel will den Zugang zu den höchsten Trainerkursen für Interessenten, die selbst nicht aktiv Profi-Fußball gespielt haben, erleichtern. Die Weiterentwicklung der Traineraus- und -fortbildung ist ihm ein großes Anliegen.