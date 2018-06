Fußball-WM: Deutschland verliert Auftaktspiel gegen Mexiko

Seit inklusive 1990 hatte Deutschland bei jeder Weltmeisterschaft sein Auftaktspiel gewonnen, am Sonntag ist diese Serie gerissen. Die Elf von Joachim Löw unterlag Mexiko im Luschniki-Stadion von Moskau im Gruppe-F-Duell mit 0:1 (0:1). Der entscheidende Treffer gelang Hirving Lozano vom PSV Eindhoven in der 35. Minute aus einem von vielen überfallsartigen Kontern, den die Mexikaner liefen.

Die Elf von Joachim Löw steht bereits unter Druck. / ASSOCIATED PRESS ©

In der Gruppe F bestreiten Schweden und Südkorea am Montag (14 Uhr) in Rostow am Don das zweite Spiel. Danach ist Südkorea am kommenden Samstag der zweite Gegner Mexikos, während Deutschland auf Schweden trifft.

(APA/S24)