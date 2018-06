Fußball-WM in Salzburg: Public Viewing begeistert am Großvenediger

“Gestern wollten die Fußballfans nicht mehr schlafen gehen, wir mussten die Sperrstunde verschieben”, sagte die Wirtin am Sonntag. Im “Himalaya-Saal” der im Jahr 1886 erbauten Hütte in Neukirchen am Großvenediger versammeln sich täglich fußballbegeisterte Alpinisten.

WM-Stimmung im Pinzgau

Die Freude ist groß, wenn ihre Frage bereits beim Betreten der Hütte “können wir auch Fußballschauen?”, mit “ja” beantwortet wird. “Wir überlegen uns auch spezielle Menüs, die zu der Nationalität der Mannschaft passt, die gerade spielt. Wir wollen auch vor der Hütte grillen”, schilderte Christina Egger.

