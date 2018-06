Mann des Abends in Sotschi war Cristiano Ronaldo. - © AFP

Das erste Spitzenspiel der Fußball-WM in Russland hat am Freitagabend ein 3:3-(1:2) zwischen Europameister Portugal und Ex-Weltmeister Spanien gebracht. Mann des Abends in Sotschi war Cristiano Ronaldo, der die Portugiesen erst zweimal in Führung schoss (4./Elfer, 44.) und nach Treffern von Diego Costa (24., 55.) bzw. Nachos (58.) seinem Team im Finish per Freistoß einen Punkt rettete (88.).