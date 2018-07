Fußball-WM: Salzburg stolz auf historisches WM-Finale für Caleta-Car

Erste Profi-Erfahrung sammelte Caleta-Car bei Salzburgs Kooperationsclubs FC Pasching und FC Liefering. - © Red Bull/GEPA/Archiv

Erstmals steht ein Spieler aus der österreichischen Fußball-Bundesliga in einem WM-Finale. Salzburgs Innenverteidiger Duje Caleta-Car ist im Turnierverlauf zwar erst einmal zum Einsatz gekommen. Sollte Kroatien am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF eins) in Moskau aber auch gegen Frankreich die Oberhand behalten, dürfte sich der 21-Jährige Weltmeister nennen.