Caleta-Car absolvierte zuletzt seinen ersten A-Einsatz für Kroatien. - © Red Bull / GEPA

Salzburgs Innenverteidiger Duje Caleta-Car ist am Montag von Teamchef Zlatko Dalic in den endgültigen kroatischen 23-Mann-Kader für die Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) einberufen worden. Der 21-Jährige kam beim 0:2 gegen Brasilien am Sonntag zu einem 38-minütigen Einsatz und seinem ersten Spiel für die A-Auswahl seines Heimatlandes.