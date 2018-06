Fußball-WM-Tore aus Brasilien kommen in Deutschland unter den Hammer

Mario Götze erzielte 2014 das Gold-Tor für Deutschland. - © APA/AFP/Gabriel BOUYS

Die Tore aus dem WM-Finale 2014 in Brasilien sollen in Deutschland versteigert werden. Die beiden Gehäuse des Endspiels zwischen der DFB-Elf und Argentinien (1:0 n.V.) werden am Samstag im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro abmontiert und nach Deutschland geschickt, wie die brasilianische Zeitung “O Globo” berichtete.