Fußballprojekte erfreuen Mateschitz: “Plan funktioniert”

Der Red-Bull-Boss hat gut lachen - © APA

Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz sieht seine Fußballprojekte in Salzburg und Leipzig auf Erfolgskurs. “Unser vor zehn Jahren aufgesetzter Plan funktioniert”, meinte der 73-Jährige in einem ausführlichen Interview mit den Salzburger Nachrichten. Hoffnungsfroh äußerte er sich auch im Hinblick auf die am Sonntag in Melbourne startende Formel-1-Saison.