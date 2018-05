Fußballtrainer Ferguson nach Not-OP auf Weg der Besserung

Der 76-Jährige war im Salford Royal Hospital in der Nähe von Manchester in ein künstliches Koma versetzt worden, aus dem er bereits wieder erweckt wurde, schrieb die Daily Mail in ihrer Online-Ausgabe. Fergusons Genesungsverlauf lasse die Familie zuversichtlich sein.

Fußball-Legende Ferguson im Spital

Sie stelle sich aber auf einen langen Weg zurück zu voller Genesung ein. Ferguson holte mit ManUnited in 26 Jahren unter seiner Regentschaft 38 Titel, darunter 13 Premier-League-Titel und zweimal die Champions League.

(APA/ag)