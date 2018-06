Der 36-Jährige überquerte um kurz nach 7 Uhr in der Salzburger Straße am Schutzweg die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 19-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug stadteinwärts. Laut ihren Angaben übersah sie den Fußgänger und erfasste ihn mit dem Auto, berichtet die Polizei am Mittwoch. Mit Kopfverletzungen unbestimmten Grades wurde er von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.