Fußgänger in Alpenstraße tödlich verletzt

Die eintreffenden Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr retten. - © APA/BARBARA GINDL

Am Mittwochabend hat sich in der Alpenstraße in Anif (Flachgau) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer kollidierte auf Höhe Auwaldstraße mit einem 58-jährigen Fußgänger. Durch den Aufprall ist der Mann auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.