G-7 erkennen Wahlsieg von Maduro in Venezuela nicht an

Venezuela taumelt von einer Krise in die nächste - © APA (AFP)

Die G-7-Staaten schließen sich dem internationalen Protest gegen die Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro an. Die Wahl habe gegen internationale Standards verstoßen, erklärten die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Kanadas, Italiens, Japans, der USA sowie die EU am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung.