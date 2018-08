Gabor Kali gewinnt Young Conductors Award in Salzburg

Kali machte 2001 als Solopianist seinen Abschluss am Konservatorium Bela Bartok in Budapest, ehe er ein Dirigierstudium an der Musikakademie Franz Liszt in Budapest begann, das er 2008 in Berlin abschloss. Er hatte zuletzt als Stellvertretender Musikdirektor und Erster Kapellmeister in Nürnberg sowie als Assistent von Ivan Fischer am Konzerthausorchester Berlin und beim Budapest Festival Orchestra gearbeitet und Anfang dieses Jahres bereits den Ersten Internationalen Dirigierwettbewerb in Hongkong gewonnen.

Er setzte sich beim Award Concert Weekend mit dem Dirigat eines Konzerts der Camerata Salzburg mit Solistin Olga Rudyk gegen Sergey Akimov und Erina Yashima durch. Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser lobte die “extrem hohe Musikalität der drei Kandidaten”. “Es ist eine unglaubliche Freude, dass ich diesen Preis bekommen habe. Es war für mich ein wunderbares Gefühl, die fantastischen Festspiele mit einem eigenen Konzert zu erleben”, so der diesjährige Preisträger.

Der “Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors Award” wurde heuer zum neunten Mal verliehen. Für die Auszeichnung für junge Dirigenten bis zu einem Alter von 35 Jahren gab es diesmal 90 Bewerber. Bisherige Preisträger sind Kerem Hasan (2017), Aziz Shokhakimov (2016), Lorenzo Viotti (2015), Maxime Pascal (2014), Ben Gernon (2013), Mirga Grazinytė-Tyla (2012), Ainars Rubikis (2011) und David Afkham (2010),

(APA)