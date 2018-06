Gaisbergrennen: Oldtimer in der Stadt Salzburg unterwegs

Bei der Fahrzeugpräsentation am Donnerstag sorgten die historischen Boliden für Begeisterung. - © SALZBURG24/Foto Wurzer

Historische Boliden sind dieser Tage wieder in der Stadt Salzburg und am Gaisberg zu sehen: Bei den Oldtimerrennen, die noch bis Samstag dauern, gehen heuer rund 150 Teilnehmer an den Start.