“Game of Thrones”-Fans spekulieren über Instagram-Post

Maisie Williams regt Spekulationen an - © AFP

Maisie Williams hat ihre Fans mit einem Foto vom “Game of Thrones”-Set in der nordirischen Hauptstadt Belfast in Aufregung versetzt. Die Darstellerin von Publikumsliebling Arya Stark postete am Wochenende auf ihrem Instagram-Account ein Foto von blutverschmierten weißen Turnschuhen und schrieb dazu: “Auf Wiedersehen, Belfast. Auf Wiedersehen, Arya. Auf Wiedersehen, Game of Thrones.”