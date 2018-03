Garagenbrand in Rif: Feuer ging von Pkw aus

Halleiner Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen mit Atemschutz von innen. - © FF Hallein

Nach einem Garagenbrand in der Nacht auf Dienstag in Rif in der Gemeinde Hallein (Tennengau) ist die Brandursache geklärt: Die Flammen gingen vom Motorraum eines Fahrzeugs aus.