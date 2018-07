Gasflasche geriet in Wiener Neustadt in Brand

Arbeiter bekämpften die Flammen mittels Handfeuerlöscher - © APA (FF WIENER NEUSTADT)

In einer Wiener Neustädter Metallverarbeitungsfirma ist am Montag eine Acetylengasflasche in Brand geraten. Arbeiter bekämpften die Flammen mittels Handfeuerlöscher. Wegen der Explosionsgefahr wurde ein Wohnhaus in der Nähe evakuiert. Während die Feuerwehr die undichte Flasche mit Wasserwerfern kühlte, wurde die Spezialeinheit Cobra angefordert, die die Gefahr mit Schüssen bannte.