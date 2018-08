Gastarbeiter-Trio beschäftigt die Polizei im Gasteinertal

Die Gastarbeiter schauten Freitagnachmittag zuerst im Ortszentrum von Bad Hofgastein tief ins Glas und fielen durch ihr Verhalten unangenehm auf. Die Polizei bestrafte sie wegen ordnungswidrigen Verhaltens. Daraufhin tranken sie in ihrem Quartier weiter. Von dort brach einer der drei am Abend auf, um sein Auto zu holen. Durch seine Fahrweise wurde die Polizei auf ihn aufmerksam und wollte ihn anhalten, berichtet die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Presseaussendung.

Alkolenker knallt gegen Steinmauer

Doch der Mann gab Gas und flüchtete in Richtung Bad Gastein. Im dortigen Ortszentrum krachte er in einer Kurve gegen eine Steinmauer. Sein Wagen war danach nicht mehr fahrbereit. Einen Alkotest verweigerte er und, weil er sich nicht ausweisen konnte, wurde er festgenommen. Sein Arbeitskollege, der ihm helfen wollte, ging zu Fuß von der Polizeiinspektion zum Quartier, um Reisepass und Führerschein zu holen. Auf dem Weg dorthin begegnete er einer Gruppe arabischstämmiger Frauen, die er anpöbelte.

Betrunkener attackiert Taxifahrer

Außerdem wollte er ihnen den Schleier vom Kopf reißen. Als ein Taxilenker den Frauen zu Hilfe kam, gab es eine anfangs verbale Auseinandersetzung, die dann aber handgreiflich wurde. Der Taxifahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Pole ließ sich von der Polizei nicht beruhigen, deswegen wurde auch er festgenommen. Er und sein Kollege waren so betrunken, dass sie erst am Samstag zu den Vorfällen des Vortages befragt werden konnten. Danach wurden beide freigelassen, sie müssen aber mit Anzeigen rechnen.

(APA)