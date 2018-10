Loeb kann es noch immer - © APA (AFP)

Der neunfache Rekord-Weltmeister Sebastien Loeb hat am Sonntag als “Gastpilot” in der Katalonien-Rallye seinen 79. Erfolg in einem WM-Lauf gefeiert. Im dritten und letzten Saison-Einsatz für Citroen setzte sich der 44-jährige Franzose in Salou nur 0,9 Sekunden vor seinem Landsmann Sebastien Ogier durch. Ford-Pilot Ogier übernahm vor dem letzten Rennen in Australien in drei Wochen die WM-Führung.