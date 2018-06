Gedenken an Drama im Grenfell Tower mit grüner Beleuchtung

Gedenken an die Tragödie von vor einem Jahr - © APA (AFP)

Ein Jahr nach dem Brand des Grenfell Towers ist zur Erinnerung an die 72 Toten das ausgebrannte Hochhaus in London grün angestrahlt worden. Zu der Katastrophe kam es am 14. Juni 2017, als ein defekter Kühlschrank Feuer fing. Die Flammen breiteten sich in rasendem Tempo in dem 24-stöckigen Sozialbau aus. Es ist der Brand mit den meisten Opfern in Großbritannien seit dem Zweiten Weltkrieg.