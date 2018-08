Gedenken an Schlacht von 1918 im französischen Amiens

Hochkarätige Gäste in Amiens - © APA (AFP)

Hundert Jahre nach einer entscheidenden Schlacht im Ersten Weltkrieg haben Vertreter Deutschlands und der Alliierten an die Opfer erinnert. An der Gedenkzeremonie im nordfranzösischen Amiens nahmen neben dem früheren deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck unter anderem die britische Premierministerin Theresa May und Prinz William teil.