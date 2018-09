Gedenkstein für Wehrmachtsdeserteure in Goldegg beschmiert

Die polizei beschäftigt sich mit einem beschmierten Denkmal in Goldegg. - © Bilderbox/Symbolbild

Einen Gedenkstein für Wehrmachtsdeserteure in Goldegg (Pongau) haben Unbekannte vermutlich in der Nacht auf Samstag besprüht. Das Denkmal wurde 2014 errichtet und erinnert an 14 Opfer der Nationalsozialisten, die 1944 bei einer Menschenjagd der SS erschossen oder später in einem Konzentrationslager umgebracht wurden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.